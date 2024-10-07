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Бонуччи о переходе из «Юве» в «Милан» в 2017-м: «Не хотел уезжать из Италии. Мне звонили из «ПСЖ» и «Ман Сити», но я уже дал слово»

Леонардо Бонуччи рассказал, что его приглашали в «ПСЖ» и «Ман Сити» в 2017-м.

В июле 2017 года защитник перешел из «Ювентуса» в «Милан».

«Очевидно, что в 2016 году этого не произошло бы по одной причине: «Ювентус» никогда бы не продал меня, и в то время у меня все было хорошо в клубе.

В 2017 году Монтелла (главный тренер «Милана» – Спортс’‘) и Мирабелли (спортивный директор «Милана» – Спортс’‘) позвонили мне и сказали: «Ты должен приехать к нам, ты станешь капитаном команды».

Я не хотел уезжать за пределы Италии. В те дни, когда я уже дал принципиальное согласие «Милану», мне звонили и из «ПСЖ», и из «Манчестер Сити», но я уже дал слово.

Делали ли эти клубы мне предложение? Да», – сказал бывший капитан «Ювентуса» и «Милана» Леонардо Бонуччи.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sky Sport
logoПСЖ
logoМилан
logoЛеонардо Бонуччи
logoЮвентус
logoМанчестер Сити
logoВинченцо Монтелла
logoсерия А Италия
Массимилиано Мирабелли
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