«Барса» ввела экологический сбор на билеты в клубный музей – 0,5 евро. Клуб финансирует программу по уменьшению углеродного следа

«Барса» ввела экологический сбор на билеты в клубный музей.

Стоимость входа увеличили на 0,5 евро, чтобы помочь финансировать клубную программу по снижению выбросов парниковых газов и уменьшению углеродного следа.

«Барселона » отмечает, что при реконструкции «Камп Ноу » первый и второй ярусы были использованы повторно, что позволило сэкономить на материалах, а при строительстве третьего яруса 100% бетона, полученного в результате сноса старой конструкции, было переработано и использовано повторно.

В клубе заявляют, что используют электроэнергию из возобновляемых источников, а в поездках отдают приоритет использованию транспортных средств с низким уровнем воздействия на окружающую среду.

«Барселона» также подготовила два путеводителя, один из которых посвящен различным видам животных, обитающих на территории «Камп Ноу», а другой – о животных на «Спортивном городке имени Жоана Гампера».

Топ-20 лучших клубов Европы: «Ливерпуль» обогнал «Барсу», «Ман Сити» совсем низко