«Барса» ввела экологический сбор на билеты в клубный музей – 0,5 евро. Клуб финансирует программу по уменьшению углеродного следа
Стоимость входа увеличили на 0,5 евро, чтобы помочь финансировать клубную программу по снижению выбросов парниковых газов и уменьшению углеродного следа.
«Барселона» отмечает, что при реконструкции «Камп Ноу» первый и второй ярусы были использованы повторно, что позволило сэкономить на материалах, а при строительстве третьего яруса 100% бетона, полученного в результате сноса старой конструкции, было переработано и использовано повторно.
В клубе заявляют, что используют электроэнергию из возобновляемых источников, а в поездках отдают приоритет использованию транспортных средств с низким уровнем воздействия на окружающую среду.
«Барселона» также подготовила два путеводителя, один из которых посвящен различным видам животных, обитающих на территории «Камп Ноу», а другой – о животных на «Спортивном городке имени Жоана Гампера».
Топ-20 лучших клубов Европы: «Ливерпуль» обогнал «Барсу», «Ман Сити» совсем низко
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий