Оппозиция Лапорте о «Барсе»: «Отсутствие прозрачности скрывает ошибки руководства. Сильная команда в слабом клубе становится нестабильной, мы в замкнутом круге»

Оппозиция Жоану Лапорте обвинила руководство «Барсы» в непрозрачности управления.

Объединение Som un Clam выпустило пресс-релиз с критикой руководства «Барселоны» во главе с президентом Жоаном Лапортой . По мнению представителей оппозиции, руководство ведет клуб к «деградации демократии», которая может привести к проблемам в отношениях с партнерами.

«Отсутствие прозрачности скрывает ошибки и импровизацию руководства, которое берет в долг у будущего клуба ради сиюминутных потребностей. Мы движемся по замкнутому кругу: сильная команда в слабом клубе в конечном итоге становится хрупкой и нестабильной.

Мы требуем четких ответов на вопросы, касающиеся стратегических соглашений, таких как контракт с Nike, которые будут обсуждаться на Ассамблее 21 декабря», – говорится в заявлении.

Оппозиционная группа Som un Clam была создана в июле прошлого года. Ее лидер Жоан Кампруби – внук бывшего президента «Барселоны» Агусти Монталя, руководившего клубом с 1969 по 1977 год.