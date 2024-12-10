ФНЛ запустила новый сайт. На нем есть ссылки на трансляции матчей Первой лиги и Второй лиги А и Б, статистика по текущему и прошлым сезонам

Футбольная национальная лига запустила новый сайт.

Отмечается, что на fnl.pro содержится информация о Мелбет Первой лиге, LEON Второй лиге А и LEON Второй лиге Б.

На платформу импортированы данные о сыгранных матчах с сезона-2012/13, доступна подробная командная и индивидуальная статистика каждого игрока.

На новом сайте ссылки на трансляции собраны в одном месте. В разделе «Где смотреть» можно узнать, на каких ресурсах показывают каждую из лиг.

Для зарегистрированных пользователей доступна функция просмотра прямой трансляции любого матча ФНЛ прямо на сайте.