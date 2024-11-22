Фото
0

ФНЛ представляет новую версию руководства клуба LEON-Второй Лиги Б

В новой версии расширили сборник понятных инструкций по организации работы клуба от обеспечения стадиона и медицинского штаба до подготовки к матчу и привлечения болельщика на трибуну. Более того, представили полноценную дорожную карту любительского клуба по тому, как набраться опыта в Кубке России, получить профессиональный статус и попасть в LEON-Вторую Лигу Б.

Что добавили?

– Расширенная База материалов клубов ФНЛ по организации матчей.– Все полезные ссылки документа в одном клике / переходе по QR-коду.– Дорожная карта ЛФК по прохождению аттестации ФНЛ и попаданию в Лигу.– Подробный гид для участника Пути Регионов FONBET Кубка России.– Новый раздел “Медицинский штаб футбольного клуба”.

«Для доработки Руководства мы собрали лучший опыт наших клубов и сотрудников Лиги. Провели интервью среди региональных любительских клубов МРО, чтобы, опираясь на текущие особенности их работы, выявить зоны развития и сформулировать понятный план их выхода на профессиональный уровень. При поддержке РФС сделали полноценный гид по Пути Регионов FONBET Кубка России, который отвечает на все основные вопросы любительских клубов по требованиям для участия и формату турнира. Уверены, каждый сотрудник футбольного клуба любого уровня найдет для себя полезную информацию в Руководстве.» – комментирует Лига.

Скачать и изучить Руководство можно по ссылке на новом сайте ФНЛ.

Опубликовано: Sports
logoВторая лига Б
logoПервая лига
logoВторая лига А
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Валерий Карпин: «Зенит» мог бы выиграть еврокубок, если бы участвовал в нем. Как и «Севилья», они когда-то выигрывали Кубок УЕФА»
2 минуты назад
Родри о бойкоте «Реалом» «Золотого мяча»: «Они мне не звонили, чтобы поздравить. Не знаю, будут ли они дальше посещать церемонии, это их дело»
914 минут назад
Клубы АПЛ одобрили изменения в правилах по сделкам с ассоциированными сторонами после победы «Ман Сити» в суде
523 минуты назад
Карпин о том, что был готов тренировать «МЮ» в 2014-м: «Сейчас тем более готов»
1829 минут назад
Акинфеев о стычке с Веллитоном в 2011-м: «Дурак, что позволил себе такие эмоции. Понимал, что мне во второй раз пришел кирдык – операция, костыли, 6-7 месяцев без футбола»
2643 минуты назад
Тибо Куртуа основал киберспортивную организацию. Первая дисциплина – гоночные симуляторы
47 минут назадВидео
Мостовой о том, что не играет за ветеранов: «Карпин тоже, хотя мог бы. Остаюсь при мнении, мы с Онопко в защите обыграли бы Бруней. Это не футболисты»
1054 минуты назад
«Барса» и Ямаль договорились о новом контракте на 6 лет, отступные – миллиард евро. Подпишут, когда вингеру исполнится 18 лет (Жота Жорди)
40сегодня, 09:37
Карпин назвал Семака лучшим тренером в России: «Отталкиваясь от результата. Если назову другого, скажут: «Он же выиграл шесть раз подряд чемпионат»
35сегодня, 09:07
Игорь Акинфеев: «Иванов просил быстрее ввести мяч. Я спросил: «За 22 года у меня хоть раз была желтая за затяжку?» Он не ответил, я попросил больше никогда не подходить ко мне»
40сегодня, 09:06
Ко всем новостям
Последние новости
«От Мудрика каждый раз ждут феерической игры, не хватает стабильности. Никто не спорит, что он талант? Свой дар нужно подкреплять голами и передачами». Маркевич о вингере
342 минуты назад
«Зенит» проведет лекции и встречи с родителями юных футболистов
356 минут назад
Постекоглу о бане Бентанкура на 7 игр за шутку о корейцах: «Родриго – прекрасный человек, совершивший ошибку»
6сегодня, 09:27
Тренер вратарей «Реала» о Лунине: «Пока Куртуа был травмирован, я анализировал с ним игру Андрея. Мы готовили недельный план вместе, а Лунин об этом не подозревал»
5сегодня, 09:25
«Милан» поддержал Фонсеку, и теперь Леау – совершенно другой футболист. Посмотрите на его игру против «Реала», «Кальяри», за Португалию». Директор клуба о Рафаэле
5сегодня, 08:53
«Краснодар» возмужал. Хорошо поставлена игра, перестали пропускать. Начинают прессинговать на чужой половине». Колыванов о лидерстве «быков» в РПЛ
6сегодня, 07:59
Тюкавин о сборной России в 2024-м: «Матч с Сербией хороший был. Я так понял, мы весь год на ноль провели – все хорошо. В 2025-м хотел бы сыграть с Бразилией»
1сегодня, 07:55
Карпин назвал преимущества «Ростова» перед «Спартаком»: «Обстановка в команде и в клубе, люди. Это большая семья»
6сегодня, 07:40
Мхитарян об «Интере»: «Много пропускаем и не лучшим образом реализуем моменты. Работаем, чтобы вернуться на уровень прошлого сезона» 
2сегодня, 07:35
Газизов о «Спартаке»: «Я там приобрел знания и навыки. Как проигнорировать такой вызов? Предложение было мощное, все, что произошло потом, – это другое»
3сегодня, 07:25