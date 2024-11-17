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  • «Челябинск» сыграет в стыках за выход в Первую лигу, «Родина-2», «Волга», «Торпедо» Миасс и «Машук-КМВ» поднялись в «Золото» LEON Второй лиги А, «Краснодар-2» занял последнее место и вылетел в лигу Б
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«Челябинск» сыграет в стыках за выход в Первую лигу, «Родина-2», «Волга», «Торпедо» Миасс и «Машук-КМВ» поднялись в «Золото» LEON Второй лиги А, «Краснодар-2» занял последнее место и вылетел в лигу Б

Завершилась осенняя часть розыгрыша LEON Второй лиги А сезона-2024/25.

«Челябинск» выиграл осеннюю часть и гарантировал себе участие в стыковых матчах за право сыграть в Мелбет Первой лиге. «Спартак» Кострома и «Ленинградец», ставшие 2-м и 3-м соответственно, также получили право на участие в стыках.

«Родина-2», «Волга», «Торпедо» Миасс и «Машук-КМВ» заняли места с 1-го по 4-е в группе «Серебро» и поднимутся в «Золото». Соответственно, из «Золота» в «Серебро» опустятся курский «Авангард», «Сибирь», «Текстильщик» и «Калуга».

«Динамо» Брянск и «Иртыш» проведут стыковые матчи за сохранение места в «Серебре». Игры состоятся 20 и 24 ноября.

Лигу А точно покинут «Химик», «Металлург» и «Краснодар-2», занявший последнее, 10-е, место в группе «Серебро».

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
logoПервая лига
logoДинамо Брянск
logoМашук-КМВ
logoТекстильщик
logoАвангард Курск
logoВторая лига Б
logoМеталлург Липецк
logoВолга Ульяновск
logoИртыш Омск
logoСпартак Кострома
logoХимик
logoТорпедо Миасс
logoФК Челябинск
logoФК Калуга
logoКраснодар-2
logoЛенинградец
logoСибирь
Родина-2
logoВторая лига А
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