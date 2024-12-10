«Реал» котируется андердогом против «Аталанты» в ЛЧ. У итальянцев 9 побед подряд
«Аталанта» примет «Реал» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Клуб из Италии выиграл 9 матчей подряд во всех турнирах. Последний раз «Аталанта» проиграла 2,5 месяца назад – «Комо» (2:3) 24 сентября.
«Реал» идет на 24-м месте в таблице общего этапа ЛЧ и в случае поражения рискует опуститься в зону вылета.
Букмекеры считают «Аталанту» небольшим фаворитом встречи за 2.55. На победу «Реала» дают 2.70, а ничью – 3.65.
Матч состоится 10 декабря и начнется в 23:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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