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  • Наумов о «Зените»: «Бразильцы потеряли интерес к футболу. Нужно их менять, они уже наигрались – вышли расслабленные, все мысленно уже в отпуске»
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Наумов о «Зените»: «Бразильцы потеряли интерес к футболу. Нужно их менять, они уже наигрались – вышли расслабленные, все мысленно уже в отпуске»

Николай Наумов раскритиковал бразильских игроков «Зенита».

«В матче с «Акроном» (1:2) было особенно заметно, что бразильцы «Зенита» потеряли интерес к футболу. Что это вообще было? Вышли расслабленные, все мысленно уже в отпуске.

Раньше Семак справлялся с этим, сейчас их стало больше и, наверное, тренерскому штабу теперь сложнее.

Руководству клуба надо что-то решать, чтобы исправить ситуацию. Как минимум бразильцев нужно менять, они уже наигрались», – заявил экс-президент «Локомотива».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoАкрон
logoЗенит
logoНиколай Наумов
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