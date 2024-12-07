У «Зенита» 2 поражения подряд в РПЛ – дома от «Акрона» и «Крыльев». Команда Семака пропустила 5 голов

«Зенит» проиграл 2 подряд домашних матча в Мир РПЛ.

Команда под руководством Сергея Семака уступила «Акрону » со счетом 1:2 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России.

В 17-м туре РПЛ «Зенит » дома проиграл «Крыльям» со счетом 2:3.

«Зенит» имеет 39 очков и на эту минуту остается лидером чемпионата. «Краснодар» (38) завтра сыграет с «Локомотивом» (34).

В 19-м туре петербургский клуб встретится с ЦСКА, игра состоится 2 марта 2025 года.