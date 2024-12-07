У «Зенита» 2 поражения подряд в РПЛ – дома от «Акрона» и «Крыльев». Команда Семака пропустила 5 голов
«Зенит» проиграл 2 подряд домашних матча в Мир РПЛ.
Команда под руководством Сергея Семака уступила «Акрону» со счетом 1:2 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России.
В 17-м туре РПЛ «Зенит» дома проиграл «Крыльям» со счетом 2:3.
«Зенит» имеет 39 очков и на эту минуту остается лидером чемпионата. «Краснодар» (38) завтра сыграет с «Локомотивом» (34).
В 19-м туре петербургский клуб встретится с ЦСКА, игра состоится 2 марта 2025 года.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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