Мусаев о «Краснодаре»: «Ребята очень устали, нужен отдых. У латиноамеринцев вообще отпуска не было. Очень важно набраться сил»

Мурад Мусаев рассказал о сильной усталости игроков «Краснодара».

– Вижу, что ребята очень устали, футболистам нужен отдых. Особенно латиноамериканским игрокам, которые были на Кубке Америки. У них вообще отпуска не было. Им нужно отдохнуть обязательно. Очень важно набраться сил.

– Довольны тем, как Кордоба провел первую часть сезона?

– Джон настоящий лидер в раздевалке. Мы видим, какую работу он делает, как он играет на команду. Мы рады, что он у нас есть.

– Как оцените первую часть сезона для команды?

– На старте у нас была разбалансированная команда. Но постепенно у нас росла уверенность, мы знали, что можем обыграть любую команду, – заявил главный тренер «Краснодара».

Перед зимней паузой «быки» занимают 1-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 39 очками.