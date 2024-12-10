Мусаев о «Краснодаре»: «Ребята очень устали, нужен отдых. У латиноамеринцев вообще отпуска не было. Очень важно набраться сил»
Мурад Мусаев рассказал о сильной усталости игроков «Краснодара».
– Вижу, что ребята очень устали, футболистам нужен отдых. Особенно латиноамериканским игрокам, которые были на Кубке Америки. У них вообще отпуска не было. Им нужно отдохнуть обязательно. Очень важно набраться сил.
– Довольны тем, как Кордоба провел первую часть сезона?
– Джон настоящий лидер в раздевалке. Мы видим, какую работу он делает, как он играет на команду. Мы рады, что он у нас есть.
– Как оцените первую часть сезона для команды?
– На старте у нас была разбалансированная команда. Но постепенно у нас росла уверенность, мы знали, что можем обыграть любую команду, – заявил главный тренер «Краснодара».
Перед зимней паузой «быки» занимают 1-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 39 очками.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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