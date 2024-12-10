Вердикт по делу «Ман Сити» могут огласить в конце января. Обвинений 130, а не 115, при понижении в классе комиссия может отложить исполнение наказания до апелляции (The Times)

Вердикт по делу «Манчестер Сити» могут огласить уже в январе.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити » в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. В пятницу слушания завершились .

По информации The Times, речь идет не о 115, а о 130 нарушениях – когда Премьер-лига только объявила об обвинениях, возникла путаница в отношении некоторых правил. Лиге пришлось внести правки.

Утверждается, что коллегия из трех человек «будет хорошо осведомлена о том внимании, которое приковано к делу, и приложит все усилия, чтобы вынести свое решение как можно скорее». По словам высокопоставленного источника из юридических кругов, это может произойти уже в конце января. Однако количество обвинений и сложность дела могут привести к тому, что оглашение вердикта может быть отложено.

«Сити» может быть лишен большого количества очков или понижен в классе, если будут доказаны наиболее серьезные обвинения. В этом случае клуб почти наверняка подаст апелляцию, на рассмотрение которой может уйти от шести до восьми месяцев.

Если будет принято решение о переводе «горожан» в низший дивизион, коллегия может отложить исполнение наказания до рассмотрения апелляции.