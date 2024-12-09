Слушания по делу о 115 нарушениях «Ман Сити» завершились. Вердикт объявят в ближайшие месяцы

Слушания по делу «Манчестер Сити» завершились.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити » в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.

По информации Daily Mail, в пятницу состоялись заключительные прения по делу. Комиссия из трех человек рассмотрит предоставленные доказательства и вынесет вердикт в ближайшие месяцы. Ранее сообщалось , что он будет оглашен в феврале.

Отмечается, что существует вероятность апелляций с обеих сторон. Это может привести к тому, что разбирательства затянутся до конца следующего сезона.