Слушания по делу о 115 нарушениях «Ман Сити» завершились. Вердикт объявят в ближайшие месяцы
Слушания по делу «Манчестер Сити» завершились.
В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.
По информации Daily Mail, в пятницу состоялись заключительные прения по делу. Комиссия из трех человек рассмотрит предоставленные доказательства и вынесет вердикт в ближайшие месяцы. Ранее сообщалось, что он будет оглашен в феврале.
Отмечается, что существует вероятность апелляций с обеих сторон. Это может привести к тому, что разбирательства затянутся до конца следующего сезона.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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