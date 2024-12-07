«Когда Вендел и Клаудиньо отбывают номер, мы получаем совсем другой «Зенит». Игра питерцев напоминает гандбол – туда-сюда мяч бросают перед штрафной». Кобелев о команде

Андрей Кобелев прокомментировал поражение «Зенита» от «Акрона».

Петербургская команда проиграла матч 18-го тура Мир РПЛ со счетом 1:2.

– Главная причина такого провала?

– Ну что значит – «провал»? Конечно, все ждут от «Зенита» других результатов. Особенно дома. Поэтому даже ничьи вызывают вопросы. Но давайте не сбрасывать со счетов и «Акрон ». Дерзкая команда.

В равных составах гости отвечали своими контратаками, не отсиживались сзади. Да, где-то подопечным Тедеева повезло с первым голом, но сейчас это уже неважно. В меньшинстве выстояли. Вы же видели, как они буквально бились за каждый мяч!

– Да, заслуживают только уважения. Так что не так с «Зенитом»?

– Да я говорил – еще даже не в прошлом году, а в позапрошлом – о том, что нужно обновлять состав. Почему? Игру «Зенита» определяли два человека – Вендел и Клаудиньо . Системообразующие футболисты. И уже в том сезоне было заметно, что когда бразильцы в порядке, когда они выкладываются, то это одна команда. А когда отбывают номер, мы получаем совсем другой «Зенит».

– То есть дело исключительно в них?

– Не только. Но в целом питерцам не хватает скорости. Их игра напоминает гандбол. Туда-сюда мяч бросают перед штрафной... Без скорости «Зенит» становится в принципе обыкновенной командой. Соперники уже к этому привыкают, – сказал бывший полузащитник «Зенита ».