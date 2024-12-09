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Агузаров о том, может ли Черчесов возглавить «Пари НН»: «Да ну что вы, нет. Станислав Саламович этот уровень перерос, при всем уважении»

Станиславу Черчесову не интересна работа в «Пари НН».

Об этом рассказал агент Алан Агузаров.

В данный момент российский тренер возглавляет сборную Казахстана. Под его руководством команда провела 6 матчей, потерпев 5 поражений и сыграв вничью один раз. 

– Черчесов может прийти в «Пари НН»?

– Да ну что вы, нет. При всем уважении к Нижнему Новгороду, но Станислав Саламович этот уровень немножко перерос.

– В «Крыльях» он может появиться?

– Нет. 

– Он сейчас рассматривает предложения?

– Сейчас он ждет назначения президента федерации футбола Казахстана. У них будет какой-то диалог – придут к тому, есть ли смысл дальше двигаться вместе. 

– Вы чувствуете, что Черчесов может уйти?

– Он приходил под Барменкулова, это была его инициатива. 

– А результат? Одно очко за шесть матчей в Лиге наций.

– Вы считаете, это сильно что-то подпортило Черчесову

Ему не совсем просто, потому что даже лидеры команды сегодня не имеют практически никакого игрового времени в своих клубах: Зайнутдинов, Аймбетов.

Если при Адиеве, когда у них вышла пара интересных матчей, лидеры имели игровое время постоянно, их не приходилось подводить к одному знаменателю.

Сейчас Станиславу Саламовичу тяжело, он выбирает среди игроков Первой российской лиги, из игроков чемпионата Белоруссии. Наверное, он вернулся во времена «Амкара».

– Черчесов расстроится, если ему придется уйти?

– Я думаю, нет, – сказал Агузаров в эфире шоу «Это футбол, брат!»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoСтанислав Черчесов
logoсборная Казахстана по футболу
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoSports – Казахстан
logoАлан Агузаров
logoКрылья Советов
logoМагомед Адиев
Адилет Барменкулов
logoАбат Аймбетов
Это футбол, брат!
logoБахтиер Зайнутдинов
Федерация футбола Казахстана
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