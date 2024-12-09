Агузаров о том, может ли Черчесов возглавить «Пари НН»: «Да ну что вы, нет. Станислав Саламович этот уровень перерос, при всем уважении»
Об этом рассказал агент Алан Агузаров.
В данный момент российский тренер возглавляет сборную Казахстана. Под его руководством команда провела 6 матчей, потерпев 5 поражений и сыграв вничью один раз.
– Черчесов может прийти в «Пари НН»?
– Да ну что вы, нет. При всем уважении к Нижнему Новгороду, но Станислав Саламович этот уровень немножко перерос.
– В «Крыльях» он может появиться?
– Нет.
– Он сейчас рассматривает предложения?
– Сейчас он ждет назначения президента федерации футбола Казахстана. У них будет какой-то диалог – придут к тому, есть ли смысл дальше двигаться вместе.
– Вы чувствуете, что Черчесов может уйти?
– Он приходил под Барменкулова, это была его инициатива.
– А результат? Одно очко за шесть матчей в Лиге наций.
– Вы считаете, это сильно что-то подпортило Черчесову?
Ему не совсем просто, потому что даже лидеры команды сегодня не имеют практически никакого игрового времени в своих клубах: Зайнутдинов, Аймбетов.
Если при Адиеве, когда у них вышла пара интересных матчей, лидеры имели игровое время постоянно, их не приходилось подводить к одному знаменателю.
Сейчас Станиславу Саламовичу тяжело, он выбирает среди игроков Первой российской лиги, из игроков чемпионата Белоруссии. Наверное, он вернулся во времена «Амкара».
– Черчесов расстроится, если ему придется уйти?
– Я думаю, нет, – сказал Агузаров в эфире шоу «Это футбол, брат!»
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