Черчесов о пресс-конференциях в Казахстане: «Раз кто-то не понял мою шутку, значит, я неправ. Это не значит, что я ошибся»

Станислав Черчесов высказался о своих шутках при общении с журналистами.

– В России была неоднозначная реакция на инциденты, случившиеся с вами на пресс-конференциях в Казахстане. Как это выглядит с вашей стороны?

– С моей стороны это выглядит нормально. Естественно, было недопонимание. Сейчас все нормально. Еще раз повторю: раз кто-то меня не понял, мою шутку, значит, я неправ. Это не значит, что я ошибся. Я неправ в том, что меня не поняли.

Другое дело, что никаких проблем в Казахстане нет, все нормально. Пишете больше, чем есть на самом деле. Со стороны Федерации футбола Казахстана тоже никаких проблем, – сказал главный тренер сборной Казахстана .

«Ты по-французски сейчас говоришь?» Черчесов ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задавшему вопрос на казахском. В КФФ заявили: «Тренер относится к нашему языку с уважением»