У «Баварии» 7 побед подряд с общим счетом 18:0 после 1:4 от «Барсы». Следующий матч – с «Боруссией»

«Бавария» продлила сухую победную серию.

Команда Венсана Компани обыграла «ПСЖ » в 5-м туре Лиги чемпионов (1:0).

После поражения от «Барсы» со счетом 1:4 в 3-м туре ЛЧ «Бавария» одержала семь сухих побед подряд во всех турнирах. Общий счет в этих матчах 18:0.

30 ноября «Бавария » сыграет на выезде с дортмундской «Боруссией» в рамках Бундеслиги.