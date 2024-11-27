У «Баварии» 7 побед подряд с общим счетом 18:0 после 1:4 от «Барсы». Следующий матч – с «Боруссией»
«Бавария» продлила сухую победную серию.
Команда Венсана Компани обыграла «ПСЖ» в 5-м туре Лиги чемпионов (1:0).
После поражения от «Барсы» со счетом 1:4 в 3-м туре ЛЧ «Бавария» одержала семь сухих побед подряд во всех турнирах. Общий счет в этих матчах 18:0.
30 ноября «Бавария» сыграет на выезде с дортмундской «Боруссией» в рамках Бундеслиги.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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