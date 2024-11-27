Компани о победе над «ПСЖ»: «Прессинг «Баварии» в 1-м тайме был очень хорош. Мы могли забить еще 1-2 гола, и матч шел бы немного спокойнее»
Венсан Компани остался доволен игрой «Баварии» против «ПСЖ».
Мюнхенский клуб одержал победу 1:0 в матче группового раунда Лиги чемпионов.
«Конечно, я доволен. Мы хотели, чтобы болельщики отправились домой довольными, и это удалось. Наш прессинг в первом тайме был очень хорош.
Мы могли забить еще один или два гола, и тогда ход матча был бы немного спокойнее. В целом это была хорошая игра с нашей стороны», – сказал главный тренер «Баварии» Венсан Компани.
Энрике пошел на компромисс ради «Баварии», но «ПСЖ» опять проиграл. Что не так?
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
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