Компани о победе над «ПСЖ»: «Прессинг «Баварии» в 1-м тайме был очень хорош. Мы могли забить еще 1-2 гола, и матч шел бы немного спокойнее»

Венсан Компани остался доволен игрой «Баварии» против «ПСЖ».

Мюнхенский клуб одержал победу 1:0 в матче группового раунда Лиги чемпионов .

«Конечно, я доволен. Мы хотели, чтобы болельщики отправились домой довольными, и это удалось. Наш прессинг в первом тайме был очень хорош.

Мы могли забить еще один или два гола, и тогда ход матча был бы немного спокойнее. В целом это была хорошая игра с нашей стороны», – сказал главный тренер «Баварии» Венсан Компани .

Энрике пошел на компромисс ради «Баварии», но «ПСЖ» опять проиграл. Что не так?