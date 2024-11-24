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  • Медведев о матчах сборной: «Десятки тысяч болельщиков шли на стадион, не глядя на рейтинг Брунея и Сирии. Гордость за команду и страну ничем не заменить»
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Медведев о матчах сборной: «Десятки тысяч болельщиков шли на стадион, не глядя на рейтинг Брунея и Сирии. Гордость за команду и страну ничем не заменить»

Александр Медведев оценил выступление сборной России в ноябре.

В прошедшую международную паузу Россия одержала победы над Брунеем (11:0) и Сирией (4:0). Команда Валерия Карпина выиграла 6 матчей подряд с общим счетом 34:0.

«Соглашусь с Валерием Карпиным. На главный вопрос, нужна ли сборная в такой ситуации и с такими соперниками, Карпин ответил совершенно правильно.

Десятки тысяч болельщиков приходили на стадион, не глядя на рейтинг Брунея или Сирии. Гордость за свою страну и за свою команду, которую дают футболисты, ничем не заменить», – сказал председатель правления «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoСборная Сирии по футболу
logoСборная России по футболу
logoсборная Брунея
болельщики
logoВалерий Карпин
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logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Медведев
товарищеские матчи (сборные)
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