Медведев о матчах сборной: «Десятки тысяч болельщиков шли на стадион, не глядя на рейтинг Брунея и Сирии. Гордость за команду и страну ничем не заменить»
Александр Медведев оценил выступление сборной России в ноябре.
В прошедшую международную паузу Россия одержала победы над Брунеем (11:0) и Сирией (4:0). Команда Валерия Карпина выиграла 6 матчей подряд с общим счетом 34:0.
«Соглашусь с Валерием Карпиным. На главный вопрос, нужна ли сборная в такой ситуации и с такими соперниками, Карпин ответил совершенно правильно.
Десятки тысяч болельщиков приходили на стадион, не глядя на рейтинг Брунея или Сирии. Гордость за свою страну и за свою команду, которую дают футболисты, ничем не заменить», – сказал председатель правления «Зенита».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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