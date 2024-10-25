Венгер о Модриче: «Наблюдать за игрой Луки – удовольствие. Все, кто любит футбол, испытывают к нему огромное уважение»
Арсен Венгер поделился впечатлениями от игры Луки Модрича.
Бывший главный тренер «Арсенала» высказался о полузащитнике «Реала» во время своего визита на фотовыставку музея ФИФА в Цюрихе, где были представлены фотографии Модрича, Роберто Баджо, Икера Касильяса и других известных футболистов.
«Смотреть, как играет Лука Модрич, – настоящее удовольствие.
Увидел его заявление здесь, он сказал, что стать футболистом было его мечтой. Но иногда, как это было у него, ожидание придает мотивации и страсти.
Когда это не приходит сразу, приходится ждать... Всегда приятно наблюдать за его игрой, и все, кто любит футбол, испытывают к нему огромное уважение», – сказал бывший главный тренер «Арсенала».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
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