Венгер о Модриче: «Наблюдать за игрой Луки – удовольствие. Все, кто любит футбол, испытывают к нему огромное уважение»

Арсен Венгер поделился впечатлениями от игры Луки Модрича.

Бывший главный тренер «Арсенала» высказался о полузащитнике «Реала » во время своего визита на фотовыставку музея ФИФА в Цюрихе, где были представлены фотографии Модрича, Роберто Баджо, Икера Касильяса и других известных футболистов.

«Смотреть, как играет Лука Модрич , – настоящее удовольствие.

Увидел его заявление здесь, он сказал, что стать футболистом было его мечтой. Но иногда, как это было у него, ожидание придает мотивации и страсти.

Когда это не приходит сразу, приходится ждать... Всегда приятно наблюдать за его игрой, и все, кто любит футбол, испытывают к нему огромное уважение», – сказал бывший главный тренер «Арсенала».