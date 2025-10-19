Иванов о Кержакове в «Урале»: «Никаких переговоров с новым тренером нет, зачем нервировать людей без повода? Я верю, что штаб Ромащенко вернет команду в РПЛ, иначе уже встал бы и ушел»

Григорий Иванов опроверг информацию о переговорах «Урала» и Александра Кержакова.

Ранее сообщалось , что тренер прилетал в Екатеринбург на встречу с президентом «Урала» Ивановым . Специалисту показали базу и инфраструктуру команды. Утверждалось, что Иванов хочет уволить Мирослава Ромащенко , при котором клуб занимает 4-е место в PARI Первой лиге и ранее вылетел из Кубка.

«Кержаков может возглавить «Урал»? Если у нас произойдут какие-то перестановки, мы сразу объявим об этом у себя на сайте и в соцсетях. Нам скрывать нечего, сейчас никаких переговоров с новым тренером нет. Зачем без повода нервировать людей и что-то говорить? Ребята в команде же тоже это читают.

Всегда к главному тренеру есть какие-то вопросы. Ко мне они тоже есть и у болельщиков, и у руководителей.

Сейчас главный тренер «Урала» – Мирослав Юрьевич Ромащенко. Он готовит футболистов к играм, а пишут, что Кержаков чуть ли не пришел в «Урал». В команде все хорошо, я верю, что наш тренерский штаб сможет вернуть команду в РПЛ. Если бы не верил, уже встал бы и ушел», – заявил президент «Урала ».