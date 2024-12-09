«Реал» не отдаст Гюлера и Эндрика в аренду в январе, заявил Анчелотти: «Возможно, им нужно больше игрового времени, но у меня нет предубеждений к молодежи. Стараюсь выпускать лучших»
Арда Гюлер и Эндрик не покинут «Реал» в январе.
Об этом заявил главный тренер команды Карло Анчелотти.
– Почему Гюлер и Эндрик не играют больше? Исключены ли аренды в январе?
– Эндрик останется здесь, как и Гюлер. Возможно, им нужно больше игрового времени, но у меня нет предубеждений. Я стараюсь выпускать на каждую игру только лучших игроков, независимо от того, 18 им или 40 лет.
Да, с молодежью нужно быть терпеливым. Они полны энтузиазма, но, поскольку они молоды, им также приходится учиться определенным вещам. У меня нет предубеждений по поводу молодежи: за свою карьеру я выпускал на поле людей, которым было 17 или 18 лет, если считал, что они идеально подходят для участия в матче, – сказал Анчелотти.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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