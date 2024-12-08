Эндрик не собирается в аренду зимой. Он уверен, что проявит себя в «Реале», и ждет шанса

Эндрик не собирается покидать «Реал» зимой.

Как пишет Marca, 18-летний форвард не рассматривает вариант с арендой в предстоящее трансферное окно, несмотря на то, что его игровое время в «Реале » не соответствует его ожиданиям. Этот вариант для него закрыт, бразилец не теряет надежды и верит, что его время в мадридском клубе придет.

Эндрик уверен, что сможет воспользоваться шансом, который ему предоставит Карло Анчелотти , и доказать, что способен на большее, чем просто выходить на последних минутах. Игрок понимает, что главное – быть готовым к моменту, когда его шанс придет.

Этот сезон он воспринимает как вызов терпению, самообладанию и осознанию своего физического и ментального состояния. Однако, если картина не изменится во второй половине сезона, то летом футболист рассмотрит возможные варианты.

В текущем сезоне Эндрик сыграл 11 матчей в Ла Лиге , в основном появляясь в конце второго тайма. На его счету 1 гол, его подробная статистика – здесь.