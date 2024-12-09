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  • Мостовой о Тюкавине в Европе: «У него есть перспективы. Проблема в чем: многие возвращались через пару лет. Немногие играли там по 15 лет, как Канчельскис и Мостовой»
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Мостовой о Тюкавине в Европе: «У него есть перспективы. Проблема в чем: многие возвращались через пару лет. Немногие играли там по 15 лет, как Канчельскис и Мостовой»

Александр Мостовой ответил, готов ли Константин Тюкавин играть в Европе.

«А что значит «готов к Европе»? Что, в Европе какие-то другие правила или мяч другой? Семшов говорил, что нужно окрепнуть? Тюкавину что, 15 лет? Он окреп, он основной нападающий «Динамо». Я не люблю эти разговоры. Про 21-летнего Головина тоже говорили, что ему рано уезжать. А теперь ему уже 28 и он почти семь лет играет во Франции.

Я уехал в 21 год. И что? Тем более я уехал из другой страны. Сейчас все условия есть, а тогда ничего не было. Почему же Тюкавин не готов? У него есть перспективы для выступления в Европе.

Проблема в чем: многие уезжали и возвращались через пару лет. Немногие играли как Канчельскис или Мостовой по 15 лет в европейских клубах. Но если у Дзюбы, например, в Турции не получилось, то мы что, скажем, что он в футбол не умеет играть?» – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoАлександр Мостовой
logoКонстантин Тюкавин
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАндрей Канчельскис
logoАртем Дзюба
logoИгорь Семшов
logoАлександр Головин
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