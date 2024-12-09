Фанаты «Жироны» оскорбляли Беллингема во время замены в матче Ла Лиги. Хавбек «Реала» молча показал на гол Мбаппе, забитый в этот момент

Джуд Беллингем ответил на оскорбления болельщиков «Жироны» в матче Ла Лиги.

В субботу «Реал» разгромил «Жирону» на выезде (3:0) в матче 16-го тура Ла Лиги.

На 61-й минуте матча, когда замененный Беллингем покидал поле, болельщики «Жироны» выкрикивали оскорбления в его адрес. В ответ полузащитник «Реала» молча показал на гол Килиана Мбаппе, который был забит в этот момент.