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  • Ван дер Варт об Ибрагимовиче: «Высокомерный идиот. В 2004-м кто-то из нас должен был покинуть «Аякс» – другого варианта не было»
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Ван дер Варт об Ибрагимовиче: «Высокомерный идиот. В 2004-м кто-то из нас должен был покинуть «Аякс» – другого варианта не было»

Рафаэл ван дер Варт назвал Златана Ибрагимовича высокомерным идиотом.

В начале карьеры оба игрока выступали за «Аякс». В августе 2004 года во время матча между Швецией и Нидерландами Ибрагимович нанес ван дер Варту травму.

В расположении клуба Рафаэл заявил, что Златан действовал намеренно. Между футболистами возник конфликт, который закончился трансфером шведа в «Ювентус».

«Он высокомерный идиот. У нас обоих были сильные характеры, и мы оба были молоды.

Через два дня после этой травмы он перешел в «Ювентус». Другого варианта не было: либо он, либо я. Кто-то должен был покинуть «Аякс».

Ему повезло, что «Ювентус» предложил контракт, а мне повезло, что я смог остаться в клубе своей мечты», – сказал бывший игрок «Аякса» Рафаэл ван дер Варт в интервью talkSPORT.

Ван дер Варт о Роналду: «Единственный игрок, чью пипиську я никогда не видел – Криштиану приходил на тренировки первым и уходил последним. Он не радовался победе 6:0, если не забивал»

Ван дер Варт пошутил о пенисе Роналду: «Криштиану прислал мне дикпик – теперь я знаю, как он выглядит»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Bild
logoРафаэл ван дер Варт
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Нидерланды
logoАякс
брань
logoЗлатан Ибрагимович
logoЮвентус
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