Ван дер Варт об Ибрагимовиче: «Высокомерный идиот. В 2004-м кто-то из нас должен был покинуть «Аякс» – другого варианта не было»
В начале карьеры оба игрока выступали за «Аякс». В августе 2004 года во время матча между Швецией и Нидерландами Ибрагимович нанес ван дер Варту травму.
В расположении клуба Рафаэл заявил, что Златан действовал намеренно. Между футболистами возник конфликт, который закончился трансфером шведа в «Ювентус».
«Он высокомерный идиот. У нас обоих были сильные характеры, и мы оба были молоды.
Через два дня после этой травмы он перешел в «Ювентус». Другого варианта не было: либо он, либо я. Кто-то должен был покинуть «Аякс».
Ему повезло, что «Ювентус» предложил контракт, а мне повезло, что я смог остаться в клубе своей мечты», – сказал бывший игрок «Аякса» Рафаэл ван дер Варт в интервью talkSPORT.
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