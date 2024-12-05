Ван дер Варт о Рамосе: «Серхио был великолепен – мог быть «десяткой», опорником, играть справа и слева в защите. Он все еще в хорошей форме»

Рафаэл ван дер Варт высоко оценил уровень игры Серхио Рамоса.

Экс-полузащитник «Реала » и сборной Нидерландов включил испанца в символическую сборную из 5 человек.

«Он был великолепен. Я имею в виду, это защитник, который мог играть лучше всех. Он также мог быть и «десяткой», и опорником, играть справа и слева в защите.

Он по-прежнему в хорошей форме, выиграл Лигу чемпионов так много раз», – сказал ван дер Варт .