Ван дер Варт о Мбаппе: «В «ПСЖ» он был главным, а в «Реале» – просто один из игроков, с этим трудно смириться. Когда Роналду перешел в «Мадрид», все знали, что он получит все, чего захочет»

Рафаэл ван дер Варт предположил, с чем связаны проблемы Килиана Мбаппе в «Реале».

«Пока я не вижу, что он чувствует себя желанным в «Реале». Тяжело превращаться из главного игрока в команде, каким он был в «ПСЖ», в одного из многих. Нужно научиться делить сцену, а это непросто.

Когда Криштиану Роналду приехал в Мадрид, когда я там играл, все знали, что он получит все, чего захочет, – например, будет бить штрафные и пенальти. В случае с Мбаппе все иначе, и мне кажется, что ему это не нравится. Он должен быть звездой, а в «Реале» он просто один из игроков, и ему очень трудно смириться с этим.

Не сомневайтесь, он обладает всеми качествами в мире, но я думаю, что он лучше играет на левом фланге. Учитывая это, я не понимаю, зачем они подписали его, ведь у них есть игрок мирового класса на этой позиции в лице Винисиуса.

Не стоит забывать, какое давление оказывается на игроков «Реала». Каждый день там похож на день матча – о каждой тренировке пишут во всех газетах, и люди только и говорят что о футболе. В Лондоне, в отличие от Мадрида, можно спокойно прогуляться по городу. Я ни разу не видел центр города, пока играл [в «Реале»]», – сказал бывший игрок сборной Нидерландов в интервью BetMGM.