Ван дер Варт пошутил о пенисе Роналду: «Криштиану прислал мне дикпик – теперь я знаю, как он выглядит»

Рафаэл ван дер Варт пошутил, что Криштиану Роналду отправил ему фото пениса.

Ранее бывший нидерландский хавбек в шутку сказал, что никогда не видел половой орган португальца, так как тот раньше всех приходил на тренировки «Реала» и позже всех уходил, поэтому они не пересекались в душевой.

В том же интервью ван дер Варт назвал Роналду эгоистичным, на что форвард «Аль-Насра » ответил репликой в соцсети: «Кто это?»

«Просто хотел в хорошем смысле отметить, что он всегда был в раздевалке первым, а уходил последним.

Я сказал, что никогда не видел его пипиську, но с тех пор он прислал мне дикпик, так что теперь я знаю, как она выглядит», – пошутил бывший игрок «Реала » Рафаэл ван дер Варт в эфире Studio Voetbal.