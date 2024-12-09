Килиан Мбаппе: «Ставки разрушили жизни моих знакомых. Я отказывался их продвигать»
Килиан Мбаппе выступил против беттинг-спонсоров в футболе.
«Ставки – это та вещь, которая разрушила жизни знакомых мне людей.
Я не получал ни евро от сборной Франции, поскольку мы не соглашались по поводу имиджевых прав и отказывались продвигать ставки на спорт и вредную еду.
Я сказал, что не собираюсь идти [на фотосессию], после чего мне позвонил Ле Гре (экс-президент Федерации футбола Франции, FFF – Спортс’’). Я сказал ему: «Закрой рот, я не пойду». Он ответил: «Это твое обязательство».
Но потом конвенцию об имиджевых правах игроков изменили, и теперь все хорошо. Даже федерация довольна», – сказал нападающий «Реала» и сборной Франции в интервью Canal+.
У «Реала» и «Барсы» равные шансы на титул. 50-процентная идиллия
Источник: As
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