Беллингема и Менди заменили из-за повреждений в матче «Реала» с «Жироной». У Эндрика возникли проблемы с шеей после стыка с вратарем
Джуд Беллингем и Ферлан Менди не смогли доиграть в матче «Реала» с «Жироной».
Полузащитник «Реала» получил мышечное повреждение и был заменен на 60-й минуте матча 16-го тура Ла Лиги.
Беллингем покинул поле в сопровождении медиков, держась за бедро. Вместо него вышел Дани Себальос.
На 81-й минуте также из-за мышечного повреждения поле был вынужден покинуть левый защитник «сливочных» Ферлан Менди. Его заменил Фран Гарсия.
Уже в самом конце матча повреждение получил Эндрик – в форварда врезался вратарь Пауло Гассанига. Врач «Реала» выходил на поле и проверял шейные позвонки бразильца. Юный игрок покинул поле.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости