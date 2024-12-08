Беллингема и Менди заменили из-за повреждений в матче «Реала» с «Жироной». У Эндрика возникли проблемы с шеей после стыка с вратарем

Джуд Беллингем и Ферлан Менди не смогли доиграть в матче «Реала» с «Жироной».

Полузащитник «Реала » получил мышечное повреждение и был заменен на 60-й минуте матча 16-го тура Ла Лиги .

Беллингем покинул поле в сопровождении медиков, держась за бедро. Вместо него вышел Дани Себальос .

На 81-й минуте также из-за мышечного повреждения поле был вынужден покинуть левый защитник «сливочных» Ферлан Менди . Его заменил Фран Гарсия .

Уже в самом конце матча повреждение получил Эндрик – в форварда врезался вратарь Пауло Гассанига . Врач «Реала » выходил на поле и проверял шейные позвонки бразильца. Юный игрок покинул поле.