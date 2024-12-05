«Мбаппе одиноко в «Реале», не похоже, что у него есть друзья. Он был королем во Франции, но теперь это не так. Самая сложная игра – это игра против самого себя». Пети о Килиане

Эммануэль Пети высказался о проблемах, которые испытывает Килиан Мбаппе.

«Я думаю, Килиану Мбаппе очень одиноко в «Реале ». Я видел, что Джуд Беллингем игнорирует его, и не похоже, что у него есть хоть какая-то помощь или друзья в клубе.

Пресса обрушилась на него с критикой, и, похоже, у него нет друзей ни в Париже, ни в Испании . Кроме того, он превратился во врага общества номер один во Франции из-за того, что произошло во время последней паузы на матчи сборных. В этом сезоне он далек от своего уровня. Я знаю, что он забил десять голов, но это всего лишь статистика, он сам на себя не похож.

Я просто говорю то, что чувствую, когда смотрю на него, а он выглядит несчастным на поле и за его пределами. Он был королем во Франции и мог делать все, что хотел в «ПСЖ » в сборной Франции, но теперь это не так.

Он одинок, а для топовых игроков самая сложная игра – это игра против самого себя. Нужно уметь решать свои проблемы на поле», – сказал бывший полузащитник сборной Франции в интервью Gambling Zone.