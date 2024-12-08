Газизов о Дзюбе: «Махачкалу он не хотел, мы выходили на него. Это большой игрок и помощник»

Шамиль Газизов рассказал, что «Динамо» Махачкала интересовалось Артемом Дзюбой.

В сентябре Дзюба перешел в «Акрон ». Нападающий забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за клуб из Тольятти.

– Удивляет ли вас такая результативность Дзюбы? Мог ли он летом оказаться в Махачкале?

– Меня не удивляет его результативность. Это было видно. Как функционеру, который занимается трансферами, мне все было понятно. Это большой игрок и большой помощник.

Махачкалу он не хотел, мы выходили на него. Когда мы его хотели, еще до «Акрона», было много обсуждений, куда он перейдет.

Я бы хотел и отметить «Акрон». Они молодцы – вышли из Первой лиги и показывают хорошую игру. Молодцы, – сказал генеральный директор «Динамо » Махачкала Шамиль Газизов.