Газизов о Дзюбе: «Махачкалу он не хотел, мы выходили на него. Это большой игрок и помощник»
Шамиль Газизов рассказал, что «Динамо» Махачкала интересовалось Артемом Дзюбой.
В сентябре Дзюба перешел в «Акрон». Нападающий забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за клуб из Тольятти.
– Удивляет ли вас такая результативность Дзюбы? Мог ли он летом оказаться в Махачкале?
– Меня не удивляет его результативность. Это было видно. Как функционеру, который занимается трансферами, мне все было понятно. Это большой игрок и большой помощник.
Махачкалу он не хотел, мы выходили на него. Когда мы его хотели, еще до «Акрона», было много обсуждений, куда он перейдет.
Я бы хотел и отметить «Акрон». Они молодцы – вышли из Первой лиги и показывают хорошую игру. Молодцы, – сказал генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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