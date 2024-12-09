Президент «Ахмата» о зоне вылета: «Команда занимает не свое место. Потенциал есть, необходимо набирать очки»
Президент «Ахмата» оценил 15-е место клуба по итогам осенней части сезона Мир РПЛ.
В воскресенье грозненцы обыграли «Оренбург» (1:0) в рамках 18-го тура.
«Победа была очень важна в сегодняшней игре. Необходимо набирать очки. Все понимают, что наша команда, у которой есть потенциал, занимает не свое место в турнирной таблице.
Еще раз всех поздравляю, желаю парням удачи и хорошей работы на предстоящих в начале года подготовительных сборах», – написал Ахмат Кадыров.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм‑канал Ахмата Кадырова
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