Ташуев об 1:0 с «Оренбургом»: «Сказал игрокам, что победа «Ахмата» – заслуга помощника Ахмеда. Он раздал малоимущим барашка. Это не шутка. Помолился. Значит, помогло»

Сергей Ташуев высказался о победе «Ахмата» в матче с «Оренбургом» (1:0).

– Если брать итог матча, то мне немного не понравился первый тайм, мы начали играть субтильно. Мы предупреждали, но я знаю по опыту, что подумали: «Сейчас легко сыграем». Это мешало.

Второй тайм сыграли более целостно, забили гол. Было давление, нашли ошибку. В целом не дали сопернику ничего сделать. Правильно сыграли тактически в прессинге. Сегодня главное был результат, мы не думали о красоте футбола, хотя сама игра была бойцовская.

Напряжение было высочайшее. Ребята – молодцы, выстояли. Я сказал им, что сегодняшняя победа – это заслуга моего помощника Ахмеда. Он раздал малоимущим барашка (смеется). Это не шутка, так было на самом деле. Помолился. Значит, нам помогло это. Говорю о тех вещах, о которых мы иногда думаем. Довольны победой, три очка – самое главное. Футбольный клуб «Ахмат» должен быть выше намного, мы в это верим.

– Замена Кардосо в перерыве.

– Он немного неправильно тактически играл. Игра должна быть более эффективна, а он сыграл достаточно субтильно, поэтому решили усилить атакующую позицию, чтобы игрок больше напрягал защитников, не давая им выходить из обороны. Талал вышел и правильно сыграл, надежно, то, что нужно было сделать, – сказал главный тренер «Ахмата».

«Ахмат » после 18 туров занимает 15-ю строчку в Мир РПЛ , набрав 13 очков.