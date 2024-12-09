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  • «Спартак» добился успеха в 1-й части сезона – благодаря Станковичу отстает от 1-го места лишь на 2 очка». Тарханов о красно-белых
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«Спартак» добился успеха в 1-й части сезона – благодаря Станковичу отстает от 1-го места лишь на 2 очка». Тарханов о красно-белых

Александр Тарханов оценил выступление «Спартака» в осенней части сезона Мир РПЛ.

После 18 туров красно-белые занимают в таблице 3-е место.

«В принципе, «Спартак» добился успеха в первой части сезона. Команда от первого места отстает на два очка всего лишь. Конечно, это благодаря Станковичу, за этот короткий промежуток времени была нестабильная игра. Но он менял состав, просматривал, на кого можно опереться.

Сейчас стал стабильный состав, а это очень важно, из-за этого момента выстраивается хорошая игра у команды», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Тарханов
logoДеян Станкович
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