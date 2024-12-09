«Спартак» добился успеха в 1-й части сезона – благодаря Станковичу отстает от 1-го места лишь на 2 очка». Тарханов о красно-белых

Александр Тарханов оценил выступление «Спартака» в осенней части сезона Мир РПЛ.

После 18 туров красно-белые занимают в таблице 3-е место.

«В принципе, «Спартак » добился успеха в первой части сезона. Команда от первого места отстает на два очка всего лишь. Конечно, это благодаря Станковичу , за этот короткий промежуток времени была нестабильная игра. Но он менял состав, просматривал, на кого можно опереться.

Сейчас стал стабильный состав, а это очень важно, из-за этого момента выстраивается хорошая игра у команды», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ .