«Спартак» набрал больше всех очков в РПЛ из московских клубов перед зимней паузой. ЦСКА – худший

«Спартак» – лучший московский клуб по итогам первой части сезона РПЛ.

Команда Деяна Станковича ушла на зимний перерыв, занимая третью строчку в турнирной таблице Мир РПЛ . Красно-белые за 18 туров набрали 37 очков и отстают от «Краснодара» и «Зенита» из Санкт-Петербурга на 2 балла.

«Спартак » превзошел по набранным очкам другие столичные клубы. «Динамо » и «Локомотив » с 35 баллами делят 4-е и 5-е места соответственно.

Хуже всех из московских команд выступил ЦСКА – армейцы идут на 6-й строчке, набрав 31 очко.