«Спартак» набрал больше всех очков в РПЛ из московских клубов перед зимней паузой. ЦСКА – худший
«Спартак» – лучший московский клуб по итогам первой части сезона РПЛ.
Команда Деяна Станковича ушла на зимний перерыв, занимая третью строчку в турнирной таблице Мир РПЛ. Красно-белые за 18 туров набрали 37 очков и отстают от «Краснодара» и «Зенита» из Санкт-Петербурга на 2 балла.
«Спартак» превзошел по набранным очкам другие столичные клубы. «Динамо» и «Локомотив» с 35 баллами делят 4-е и 5-е места соответственно.
Хуже всех из московских команд выступил ЦСКА – армейцы идут на 6-й строчке, набрав 31 очко.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РПЛ
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