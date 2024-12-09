  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артига о 13-м месте «Химок»: «Вторая часть будет проще: 7 игр дома, 5 — на выезде. Надеюсь, это позволит выступить лучше» 
0

Артига о 13-м месте «Химок»: «Вторая часть будет проще: 7 игр дома, 5 — на выезде. Надеюсь, это позволит выступить лучше» 

Франк Артига оценил выступление «Химок» в осенней части сезона.

Тренер подмосковного клуба высказался после матча Мир РПЛ с «Динамо» (1:4).

После 18 туров «Химки» занимают в таблице 13-е место.

— Тяжелая игра. Могли забивать при счете 2:1, но не реализовал моменты. Поздравляю «Динамо» с победой. Достойная игра.

Отрицательный момент состоит в том, что не играл Заболотный. Он очень сильно нам помогает, особенно в верховой борьбе, добегает в атаках. Хорошая новость в том, что мы получим его по готовности, он будет играть в первой игре после паузы.

— Зелимхан Бакаев очень эмоционально уходил на замену.

— Ребята стараются, хотят всегда помочь команде, сыграть больше. В первые минуты они впадают в эмоции, но потом быстро отходят, и все нормализуется.

Сезон начался непросто с двух незабитых пенальти махачкалинскому «Динамо», потом были нереализованные моменты, которые не позволили нам побеждать. Последние три игры были очень тяжелые, но вторая часть нашего календаря будет гораздо проще. Семь игр будут дома, пять — на выезде. Надеюсь, это позволит нам выступить лучше, — сказал Артига.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoХимки
logoФранк Артига
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью, «Динамо» забило 4 гола «Химкам», ЦСКА победил «Факел»
2364вчера, 18:31
«Динамо» разгромило «Химки» – 4:1! У Тюкавина 2+1, у Грулева гол, Мирзов забил после ошибки Лунева
133вчера, 12:56
«Динамо» и «Химки» сыграют красными мячами из-за снегопада
7вчера, 10:25Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Палмер совершил 50 голевых действий в АПЛ за 48 матчей. Быстрее этой отметки достигли лишь Холанд, Коул и Салах
625 минут назад
«Атлетико» сократил отставание от лидирующей «Барсы» до 3 очков при игре в запасе. «Реал» уступает каталонцам 2 балла, сыграв на матч меньше
33вчера, 22:07
Чемпионат Испании. «Атлетико» вырвал победу у «Севильи», «Сосьедад» Захаряна разгромил «Леганес» в гостях, «Атлетик» обыграл «Вильярреал»
131вчера, 22:03
«Атлетико» обыграл «Севилью» (4:3), уступая 1:3, и продлил серию побед до девяти. У Гризманна дубль, победный гол – на 94-й
25вчера, 22:02
Килиан Мбаппе: «Я был влюблен однажды – надеюсь, это произойдет еще раз. Не факт, что человек рядом будет готов к переживаемому мной»
21вчера, 21:56
Писарев о «Спартаке»: «Регресс россиян настораживает. Кто‑то помнит, что там есть Игнатов, Зобнин, Зиньковский и Хлусевич? Костяк команды – иностранцы, это не радует»
50вчера, 21:42
Чемпионат Италии. «Наполи» проиграл «Лацио», «Фиорентина» победила «Кальяри», «Эмполи» разгромил «Верону»
131вчера, 21:41
«Лацио» обыграл «Наполи» второй раз за неделю. Сегодня – 1:0 на выезде в Серии А
37вчера, 21:41
«Аталанта» лидирует в Серии А после 15-го тура. «Наполи» отстает на 2 очка, «Интер» – на 3 при матче в запасе, «Юве» идет 6-м, «Милан» – 7-м, «Рома» – 11-я
26вчера, 21:41
Килиан Мбаппе: «Я нос сломал за сборную Франции, а люди говорят, что мне плевать на нее. На Евро-2020 меня называли обезьяной, валили ответственность за провал – нет проблем»
42вчера, 21:31
Ко всем новостям
Последние новости
Слишкович о последнем месте «Оренбурга»: «Я настроен оптимистично. Уверен, команда может спастись от вылета» 
211 минут назад
Гризманн сделал дубль в матче с «Севильей», забив победный на 94-й. Форвард продлил голевую серию до 4 игр
1сегодня, 02:32
«Ботафого» выиграл чемпионат Бразилии в 3-й раз – впервые с 1995 года
сегодня, 02:17
Фанаты «Тоттенхэма» бросали мусор в Палмера и Энцо во время игры с «Челси». Каррагер недоволен действиями стюардов: «Не надо стоять и смотреть, вмешайтесь»
8вчера, 22:06
Барко – лучший по очкам в фэнтези РПЛ перед зимней паузой. В топ-3 Батраков и Угальде
3вчера, 21:53Фэнтези
Чемпионат Франции. «Марсель» на выезде обыграл «Сент-Этьен», «Ланс» победил «Монпелье»
10вчера, 21:43
Палмер набрал 14 очков за дубль «Тоттенхэму». Оба гола – с пенальти
вчера, 21:35Фэнтези
Радимов поставил бы на «Спартак», если бы чемпионат не ушел на паузу: «Без вариантов. Ощущение, что они на мопедах, им какие‑то пропеллеры вставили, носятся как сумасшедшие»
11вчера, 21:11
«Спартак» набрал больше всех очков в РПЛ из московских клубов перед зимней паузой. ЦСКА – худший
19вчера, 21:00
Мусаева удалили в конце матча с «Локомотивом» за нецензурную брань в адрес первого помощника Казарцева
4вчера, 20:45