Артига о 13-м месте «Химок»: «Вторая часть будет проще: 7 игр дома, 5 — на выезде. Надеюсь, это позволит выступить лучше» 

Франк Артига оценил выступление «Химок» в осенней части сезона.

Тренер подмосковного клуба высказался после матча Мир РПЛ с «Динамо» (1:4).

После 18 туров «Химки » занимают в таблице 13-е место.

— Тяжелая игра. Могли забивать при счете 2:1, но не реализовал моменты. Поздравляю «Динамо » с победой. Достойная игра.

Отрицательный момент состоит в том, что не играл Заболотный. Он очень сильно нам помогает, особенно в верховой борьбе, добегает в атаках. Хорошая новость в том, что мы получим его по готовности, он будет играть в первой игре после паузы.

— Зелимхан Бакаев очень эмоционально уходил на замену.

— Ребята стараются, хотят всегда помочь команде, сыграть больше. В первые минуты они впадают в эмоции, но потом быстро отходят, и все нормализуется.

Сезон начался непросто с двух незабитых пенальти махачкалинскому «Динамо», потом были нереализованные моменты, которые не позволили нам побеждать. Последние три игры были очень тяжелые, но вторая часть нашего календаря будет гораздо проще. Семь игр будут дома, пять — на выезде. Надеюсь, это позволит нам выступить лучше, — сказал Артига .