«Динамо» и «Химки» сыграют красными мячами из-за снегопада

На матче «Динамо» и «Химок» будут использовать красные мячи из-за снегопада.

«По решению судьи матч «Динамо» – «Химки» будет сыгран контрастными мячами!» – говорится в сообщении Мир РПЛ. Главный арбитр встречи 18-го тура РПЛ – Павел Шадыханов. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.