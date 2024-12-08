«Динамо» и «Химки» сыграют красными мячами из-за снегопада
На матче «Динамо» и «Химок» будут использовать красные мячи из-за снегопада.
«По решению судьи матч «Динамо» – «Химки» будет сыгран контрастными мячами!» – говорится в сообщении Мир РПЛ.
Главный арбитр встречи 18-го тура РПЛ – Павел Шадыханов.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал РПЛ
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