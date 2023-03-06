Месси о Мбаппе: «Забить 3 гола в финале ЧМ и не стать чемпионом – это безумие. Надеюсь, нас с ним в Париже ждут великие свершения»

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси поделился воспоминаниями о матче с Францией на ЧМ-2022.

«Финал был захватывающим, сценарий матча – безумным.

Килиан забил три потрясающих гола – в финале! И то, что он не стал чемпионом после этого, – настоящее безумие. Но он уже побеждал и знает, каково это – быть чемпионом.

Это действительно был отличный финал для футбольного мира. И здорово, что мы с Мбаппе сейчас играем в одной команде. Я надеюсь, что нас с ним ждут великие свершения в Париже», – заявил аргентинец.

Дуэль Месси против Мбаппе – в фотографиях. Это было легендарно

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25 комментариев

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leeexxxxtml
Добавил : А вот забить 5 липовых пенок в каждом матче : это норма.
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Рагим Гиримов
Ответ Иван Левин
Ждём магии на поле завтра, Лео!)
жди
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King_X
Хорошо сказал Лео
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Алексей Венедиктов
Ответ Растиньяк
Комментарий удален модератором
😂😂😂👌🏻 в самую точку
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Родя Раскольников
Ответ Абдул Абакаев
*после завтра
*послезавтра
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rej1sta
Ответ Tpy6kaMerlina
Все слова правильные, но вот искренности в них сколько совершенно неясно) Ясно другое: в Аргентине праздновали победу в финале сомнительно (эпизод с чучелом чего стоит); Киллиан брал отпуск в январе по возвращении Лео в клуб (случайное совпадение, ага) Как бы то ни было, правда в том, что два льва всегда плохо уживаются в одном вальере. Киллиан и Лео скоро разойдутся по разным сторонам (клубам)
А почему ему не быть искренним? Он что-ли с куклой стоял или песню пел в раздевалке? Какие к нему претензии?
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Растиньяк
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Я Гражданин Мира
Ответ Alex Rhea
ну да, ведь это не Неймар тащил Барсу в 2016 (да и в 2015 во многом), и не Неймар тащил ПСЖ к единственному пока их финалу ЛЧ...
2015 год ?????
Во дворе 2023.
Неймар тащил барсу, когда там уничтожал всех Месси.
Парень ты о чём?
Самый дорогой игрок мира 222 миллионов евро, и не одного ЗМ и не одного ЗБ и не одного победу ЧМ и победа в лиге чемпионов в составе псж .
Это вы об этом клоуне говарите?????
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rej1sta
Ответ Бухгалтер2021
если бы не левые пенали..франция играла бы с голландией
Больше двух месяцев прошло, а слезы все льются…
+8
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BURNA21
Ответ Natsunoss
Лео, конечно, лукавит или перевод не очень. Сомневаюсь, что 2 пенки можно назвать потрясающими.
а я считаю , что гол есть гол. и вероятнее всего забить три мяча в финале, это сродни истории.
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Я Гражданин Мира
Ответ Tpy6kaMerlina
Все слова правильные, но вот искренности в них сколько совершенно неясно) Ясно другое: в Аргентине праздновали победу в финале сомнительно (эпизод с чучелом чего стоит); Киллиан брал отпуск в январе по возвращении Лео в клуб (случайное совпадение, ага) Как бы то ни было, правда в том, что два льва всегда плохо уживаются в одном вальере. Киллиан и Лео скоро разойдутся по разным сторонам (клубам)
Я проста уверен что у Месси с Мбпапе хорошие отношение.
А вы ищете черт знать что .
И я то что говарит Месси всегда верю в его искренности
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Alex Rhea
Ответ Я Гражданин Мира
Поверьте мне, если у псж шансы есть выиграть у Баварии то это как раз без того парня. С тем парням шансы вообще не был бы.
ну да, ведь это не Неймар тащил Барсу в 2016 (да и в 2015 во многом), и не Неймар тащил ПСЖ к единственному пока их финалу ЛЧ...
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-6
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Я Гражданин Мира
Ответ Этот Райола хочет денег
Сыграйте как в том финале, но только теперь не против друг друга, а за). Ну и за того парня, конечно, который с травмой
Поверьте мне, если у псж шансы есть выиграть у Баварии то это как раз без того парня.
С тем парням шансы вообще не был бы.
+1
-2
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Direct free kick
Мбаппе сильнее месси
+4
-10
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Tpy6kaMerlina
Все слова правильные, но вот искренности в них сколько совершенно неясно) Ясно другое: в Аргентине праздновали победу в финале сомнительно (эпизод с чучелом чего стоит); Киллиан брал отпуск в январе по возвращении Лео в клуб (случайное совпадение, ага)
Как бы то ни было, правда в том, что два льва всегда плохо уживаются в одном вальере. Киллиан и Лео скоро разойдутся по разным сторонам (клубам)
+5
-3
+2
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Sevuska
Да , камбяк от Мбаппе во втором тайме вернул захватывающую интригу этому финалу 👍
0
-2
-2
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Бухгалтер2021
если бы не левые пенали..франция играла бы с голландией
+3
-7
-4
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AnMe
Ответ Natsunoss
Лео, конечно, лукавит или перевод не очень. Сомневаюсь, что 2 пенки можно назвать потрясающими.
Я согласен, что забить 3 круто, дубль Лео тоже круто. Но когда возводят типа ДУБЛЬ ИЛИ ХЕТ-ТРИК в ФИНАЛЕ ЧМ - слишком переоценено. Пенки - часть игры и многие из-за давления не забивают. Но такое значение им отдавать - преступление. Ничего против Лео и Килиана не имею, конечно же. И ждём победу против баварии
+3
-1
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TheFrosty
«Забить в финале ЧМ больше пенок чем я – это безумие.»
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-4
-3
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Бухгалтер2021
но без тебя..
0
-2
-2
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Natsunoss
Лео, конечно, лукавит или перевод не очень. Сомневаюсь, что 2 пенки можно назвать потрясающими.
+3
-7
-4
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Xm.md
Еще безумнее бить почти каждый матч левые пенки
+3
-4
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Александр Марьюшкин
Сильные слова и с уважением к партнёру, как к бывшему сопернику👏
+16
-2
+14
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Абдул Абакаев
Ответ Иван Левин
Ждём магии на поле завтра, Лео!)
*после завтра
+12
-3
+9
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Этот Райола хочет денег
Сыграйте как в том финале, но только теперь не против друг друга, а за). Ну и за того парня, конечно, который с травмой
+26
-3
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