Месси о Мбаппе: «Забить 3 гола в финале ЧМ и не стать чемпионом – это безумие. Надеюсь, нас с ним в Париже ждут великие свершения»
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси поделился воспоминаниями о матче с Францией на ЧМ-2022.
«Финал был захватывающим, сценарий матча – безумным.
Килиан забил три потрясающих гола – в финале! И то, что он не стал чемпионом после этого, – настоящее безумие. Но он уже побеждал и знает, каково это – быть чемпионом.
Это действительно был отличный финал для футбольного мира. И здорово, что мы с Мбаппе сейчас играем в одной команде. Я надеюсь, что нас с ним ждут великие свершения в Париже», – заявил аргентинец.
Дуэль Месси против Мбаппе – в фотографиях. Это было легендарно
Мощь Мбаппе: три рекорда ЧМ в 23 года, безумная статистика и битва за «Золотую бутсу» с Месси
Во дворе 2023.
Неймар тащил барсу, когда там уничтожал всех Месси.
Парень ты о чём?
Самый дорогой игрок мира 222 миллионов евро, и не одного ЗМ и не одного ЗБ и не одного победу ЧМ и победа в лиге чемпионов в составе псж .
Это вы об этом клоуне говарите?????
А вы ищете черт знать что .
И я то что говарит Месси всегда верю в его искренности
С тем парням шансы вообще не был бы.
Как бы то ни было, правда в том, что два льва всегда плохо уживаются в одном вальере. Киллиан и Лео скоро разойдутся по разным сторонам (клубам)