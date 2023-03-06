Месси о Мбаппе: «Забить 3 гола в финале ЧМ и не стать чемпионом – это безумие. Надеюсь, нас с ним в Париже ждут великие свершения»

Форвард « » поделился воспоминаниями о матче с Францией на .

«Финал был захватывающим, сценарий матча – безумным.

забил три потрясающих гола – в финале! И то, что он не стал чемпионом после этого, – настоящее безумие. Но он уже побеждал и знает, каково это – быть чемпионом.

Это действительно был отличный финал для футбольного мира. И здорово, что мы с Мбаппе сейчас играем в одной команде. Я надеюсь, что нас с ним ждут великие свершения в Париже», – заявил аргентинец.

Дуэль Месси против Мбаппе – в фотографиях. Это было легендарно

Мощь Мбаппе: три рекорда ЧМ в 23 года, безумная статистика и битва за «Золотую бутсу» с Месси