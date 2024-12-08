Горетцка доиграет сезон в «Баварии». Хавбек не рассматривает трансфер зимой, несмотря на интерес «МЮ», «Тоттенхэма» и «Наполи»
Леон Горецка не покинет «Баварию» зимой.
29-летний полузащитник решил доиграть этот сезон в мюнхенском клубе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Игрок очень мотивирован и продолжает пользоваться доверием главного тренера Венсана Компани.
Несмотря на интерес со стороны больших клубов, таких как «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Наполи», Горецка не будет рассматривать трансфер в зимнее трансферное окно, пишет Плеттенберг.
В текущем сезоне Бундеслиги Горетцка сыграл 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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