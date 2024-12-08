«Бавария» заработала почти миллиард евро в сезоне-2023/24 – рекорд клуба. Чистая прибыль выросла на 21%, долгов нет

«Бавария» отчиталась о рекордной выручке в сезоне-2023/24.

Общий доход «Баварии» за предыдущий финансовый год, включающий выручку баскетбольного и футбольного клубов, составил 1,017 миллиарда евро. Компания Bayern München AG, руководящая футбольным направлением клуба, достигла рекордной выручки в размере 951,5 млн евро.

Прибыль клуба до налогообложения выросла на 15% по сравнению с предыдущим отчетным периодом и составила 62,7 млн евро. Чистая прибыль «Баварии» составила 43,1 млн евро – на 21% больше, чем в предыдущем сезоне. Кроме того, клуб отчитался об отсутствии долгов.