Невилл об Амориме и «МЮ»: «Постоянной ротацией вы показываете игрокам, что не доверяете им. Никакой стабильности. Выберите лучших и верьте в них – Мареска делает так в «Челси»

Гари Невилл считает, что Рубену Амориму следует определиться с составом «МЮ».

«Когда вы постоянно ротируете игроков, меняете тройку защитников и снимаете с игры пятерых футболистов, вы фактически показываете им всем, что не доверяете им, ведь их заменили в самом начале матча. Тен Хаг делал это несколько недель назад, когда он постоянно менял защитников и полузащитников. В результате в конце матча на поле оказывается совершенно другая система и совершенно другой набор игроков.

Вы никогда не сможете достичь стабильности. Все выглядело очень неаккуратно. «Манчестер Юнайтед » выглядел хаотично в конце игры с [«Ноттингемом»], без четкой структуры. В первом тайме они не впечатляли, но, по крайней мере, у них была какая-то структура.

Выберите одиннадцать игроков, которых вы считаете лучшими. Дайте этим одиннадцати игрокам веру и доверие. Мареска сейчас делает это в «Челси»: он выставляет один состав на воскресенье или субботу, а затем другой состав на матч среди недели. Он посылает игрокам сигнал, что здесь есть стабильность и что у нас есть план.

Когда вы постоянно меняете игроков, это просто похоже на жонглирование тарелками – никакой стабильности. Вам нужно строить игровые комбинации вместе. Вам нужно развивать общее понимание того, что вы делаете», – сказал бывший защитник «МЮ» на NBC Sports.