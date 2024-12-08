Расмус Хейлунд: «Мы «МЮ» и должны добиваться большего. Нам нужно понять идеи Аморима»

Расмус Хейлунд высказался о результатах «Манчестер Юнайтед».

Вчера «МЮ» уступил «Ноттингем Форест» (2:3) в АПЛ . Под руководством Рубена Аморима манкунианцы потерпели 2 поражения подряд, одержали 2 победы и один раз сыграли вничью.

«Конечно, голы раздражают, нам нужно работать лучше, особенно при угловых. Сейчас мы слишком много пропускаем, но я уверен, что мы исправимся.

Думаю, это больше связано с тем, что мы находимся в новой ситуации. С новыми идеями, с новым тренером, нам нужно понять его идеи. Команде многое предстоит принять, однако мы должны справиться с этим, мы «Манчестер Юнайтед » и должны добиваться большего.

Осталось много матчей, ситуация не идеальная, но мы должны стараться сохранять позитивный настрой», – сказал футболист «МЮ».