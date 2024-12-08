Угальде первым в истории чемпионата России забил 15 голов в 18 турах с начала сезона
Манфред Угальде установил рекорд чемпионата России по голам за первые 18 туров.
В матче 18-го тура против «Пари НН» (3:0) нападающий «Спартака» забил свой 15-й гол в текущем сезоне Мир РПЛ. Ранее ни один игрок в истории турнира не преодолевал эту отметку на аналогичном отрезке сезона, сообщает пресс-служба красно-белых.
Угальде лидирует в списке бомбардиров РПЛ, на 5 мячей опережая Алексея Батракова из «Локомотива», на счету которого 10 голов.
Подробную статистику 22-летнего костариканца можно найти здесь.
Угальде первым в истории чемпионата России забил 9 голов в 4 матчах
Угальде особый. Все его знакомые говорят: помешан на режиме и живет моментом
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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