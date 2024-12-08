Максименко о прогрессе Угальде: «Молодец. По нему был виден потенциал. В чем прибавил? Просто забивает. Желаю ему побить все рекорды» 

Александр Максименко высказался о прогрессе Манфреда Угальде.

Форвард «Спартака» первым в истории чемпионата России забил 9 голов в 4 матчах .

— Что думаете по итогам первой части сезона?

— Будем оценивать в конце сезона.

— Вы обыграли в последних матчах «Локо» и «Краснодар». «Зенит» можете обыграть?

— Еще не скоро будем играть с «Зенитом».

— «Спартак» уходит на перерыв в хорошей форме…

— Не знаю. Пока отпуск, будем готовиться к весне.

— Шесть побед подряд с общей разницей 19:2. Думаете об этом?

— Это вы больше думаете.

— Почему такая хорошая серия?

— Нужно проанализировать и сделать выводы.

— Как для себя оценишь эту часть?

— Не буду оценивать часть. Нужно смотреть весь сезон. Мы будем оценивать нашу игру в конце.

— Что скажешь по Угальде?

— Он молодец. По нему был виден потенциал.

— В чем он прибавил?

— Сложно сказать. Просто забивает голы. Желаю ему самого лучшего, чтобы побил все рекорды, — сказал вратарь «Спартака ».