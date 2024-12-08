Максименко о прогрессе Угальде: «Молодец. По нему был виден потенциал. В чем прибавил? Просто забивает. Желаю ему побить все рекорды»
Форвард «Спартака» первым в истории чемпионата России забил 9 голов в 4 матчах.
— Что думаете по итогам первой части сезона?
— Будем оценивать в конце сезона.
— Вы обыграли в последних матчах «Локо» и «Краснодар». «Зенит» можете обыграть?
— Еще не скоро будем играть с «Зенитом».
— «Спартак» уходит на перерыв в хорошей форме…
— Не знаю. Пока отпуск, будем готовиться к весне.
— Шесть побед подряд с общей разницей 19:2. Думаете об этом?
— Это вы больше думаете.
— Почему такая хорошая серия?
— Нужно проанализировать и сделать выводы.
— Как для себя оценишь эту часть?
— Не буду оценивать часть. Нужно смотреть весь сезон. Мы будем оценивать нашу игру в конце.
— Что скажешь по Угальде?
— Он молодец. По нему был виден потенциал.
— В чем он прибавил?
— Сложно сказать. Просто забивает голы. Желаю ему самого лучшего, чтобы побил все рекорды, — сказал вратарь «Спартака».
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