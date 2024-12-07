Угальде первым в истории чемпионата России забил 9 голов в 4 матчах
Манфред Угальде установил рекорд чемпионата России по голам за 4 игры.
Форвард «Спартака» забил «Пари НН» в матче 18-го тура РПЛ.
В 17-м туре Угальде сделал дубль «Краснодару», в 16-м забил 4 гола «Локомотиву», в 15-м оформил дубль «Акрону».
Ни один игрок в истории турнира до Угальде не забивал 9 голов за 4 последовательных матча.
Угальде особый. Все его знакомые говорят: помешан на режиме и живет моментом
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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