Джонс о поражении «МЮ»: «Онана должен был отбить удар, мяч изменил траекторию, но это не наклбол. Если они продолжат пропускать так, будет сложно добиться результата»
Команда под руководством Рубена Аморима проиграла со счетом 2:3 в домашнем матче 15-го тура АПЛ.
«Я бы хотел немного оправдать Онану и сказать, что мяч изменил траекторию, но это далеко не тот случай, когда удар похож на наклбол. Он должен был отбить этот мяч.
У него [Аморима], похоже, есть четкое понимание, как он хочет, чтобы его команда играла. Он ясно передает свои идеи, как игроки должны действовать с мячом и без него. Это займет время. Он сам говорил, что внедрение его стиля требует времени.
Если вы продолжите пропускать такие голы и не справляться со стандартами, то вам будет все сложнее добиваться результата», – сказал экс-защитник «МЮ» для Sky Sports.
«МЮ» пропустил от «Ноттингема» после обреза Бруну. Онана не отразил летевший в него мяч
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