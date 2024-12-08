Джонс о поражении «МЮ»: «Онана должен был отбить удар, мяч изменил траекторию, но это не наклбол. Если они продолжат пропускать так, будет сложно добиться результата»

Фил Джонс высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Ноттингем Форест».

Команда под руководством Рубена Аморима проиграла со счетом 2:3 в домашнем матче 15-го тура АПЛ .

«Я бы хотел немного оправдать Онану и сказать, что мяч изменил траекторию, но это далеко не тот случай, когда удар похож на наклбол. Он должен был отбить этот мяч.

У него [Аморима], похоже, есть четкое понимание, как он хочет, чтобы его команда играла. Он ясно передает свои идеи, как игроки должны действовать с мячом и без него. Это займет время. Он сам говорил, что внедрение его стиля требует времени.

Если вы продолжите пропускать такие голы и не справляться со стандартами, то вам будет все сложнее добиваться результата», – сказал экс-защитник «МЮ» для Sky Sports.

«МЮ» пропустил от «Ноттингема» после обреза Бруну. Онана не отразил летевший в него мяч