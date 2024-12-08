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«Динамо» пропустило от «Химок» после ошибки Лунева. Вратарь далеко вышел из штрафной – его пас в борьбу привел к перехвату

«Динамо» пропустило от «Химок» после ошибки Андрея Лунева.

Вратарь динамовцев далеко вышел из штрафной с мячом и отдал пас в борьбу.

«Химки» отобрали мяч, вратарь безуспешно вступил в отбор. Затем игроки подмосковной команды довели мяч до пустых ворот и забили. Голом отметился Резиуан Мирзов.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Лунев
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoХимки
logoРезиуан Мирзов
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