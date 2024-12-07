Андрей Лунев: «У судей есть ВАР. Что им тогда заносят? Для чего? Что они могут сделать?»

Андрей Лунев ответил, сомневается ли он в честности российских судей.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

– Веришь, что судьям могли заносить?

– Вообще без понятия. Мне кажется, это осталось в прошлом, а сейчас – фиг его знает. Даже не задавался этим вопросом. Есть специально обученные люди, которые должны подобной темой заниматься. Наше дело тренироваться и играть в футбол.

– Есть ли у тебя сомнения в честности судей?

– Провокационный вопрос. У них есть ВАР, тогда что им заносят? Для чего? Что судьи могут сделать? Если ВАР не увидит, тогда все это увидят и будут об этом говорить. А трактовки и все это… Не знаю, – сказал вратарь «Динамо».