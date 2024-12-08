«Лещук в запасе, чтобы в концовке, если навал потребуется, выпустить джокера впереди? 😜». Радимов о составе «Динамо» против «Химок»
Владислав Радимов пошутил о составе «Динамо».
Команда Марцела Лички принимает «Химки» (1:0, первый тайм) в 18-м туре Мир РПЛ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
В воротах бело-голубых играет Андрей Лунев.
«А Лещук в запасе, это чтобы в концовке, если навал потребуется, выпустить джокера впереди? 😜» – написал экс-игрок «Зенита» в телеграме.
В прошлом туре вратарь «Динамо» Игорь Лещук принес своей команде ничью, забив гол в матче 17-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1). Голкипер забил на 95-й минуте игры, пробив головой после подачи углового.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости