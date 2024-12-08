«Лещук в запасе, чтобы в концовке, если навал потребуется, выпустить джокера впереди? 😜». Радимов о составе «Динамо» против «Химок»

Владислав Радимов пошутил о составе «Динамо».

Команда Марцела Лички принимает «Химки» (1:0, первый тайм) в 18-м туре Мир РПЛ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

В воротах бело-голубых играет Андрей Лунев .

«А Лещук в запасе, это чтобы в концовке, если навал потребуется, выпустить джокера впереди? 😜» – написал экс-игрок «Зенита» в телеграме.

В прошлом туре вратарь «Динамо » Игорь Лещук принес своей команде ничью, забив гол в матче 17-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1). Голкипер забил на 95-й минуте игры, пробив головой после подачи углового.